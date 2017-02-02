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02 лютого 2017, Київ 01:22
Новини | Міжнародні

У США закликають розслідувати зв’язки радника Трампа з Росією

Майкл Флінн

Майкл Флінн

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Група демократів з Палати представників США звернулася до Міністерства оборони з проханням провести розслідування щодо того, чи радник президента Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн не порушував конституції, бравши гроші від російського державного телебачення RT.

Високопоставлені демократи з шести комітетів Палати представників оприлюднили 1 лютого відкритого листа.

Радник з нацбезпеки, колишній військовий генерал, відвідав у Москві урочистості з нагоди 10-річчя RT у 2015 році, сидівши за одним столом з президентом Росії Володимиром Путіним.

Майкл Флінн визнав, що йому заплатили за присутність на цьому заході, але відмовився називати суму.

У листі представників Демократичної партії мовиться, що у минулому Міністерство оборони США винесло рішення, що конституційна норма проти прийняття подарунків чи платежів від іноземних держав стосується й відставних офіцерів.

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