Порошенко планує провести референдум щодо вступу України до НАТО

Президент України Петро Порошенко заявив в інтерв’ю німецьким засобам інформації, що планує провести референдум з питанням, чи слід Україні приєднатися до НАТО.

«Чотири роки тому лише 16% висловлювалися за вступ України в НАТО. Зараз це 54%», – зазначив Порошенко в інтерв’ю мережі Funke Mediengruppe, опублікованому 2 лютого.

«Як президент, я керуюся думкою моїх людей, і я проводитиму референдум з питання про членство в НАТО», – додав президент України.

Він пообіцяв «зробити все можливе, щоб домогтися членства в альянсі», якщо люди проголосують за це. За його словами, військові України відповідатимуть стандартам НАТО до 2020 року.

НАТО і Україна мали партнерство з початку 1990-х років. В оборонному союзі це партнерство називають одним з «найбільш істотних». Проте будь-яке продовження зближення України з альянсом підбурюватиме напруженість у відносинах Києва та Брюсселя з Москвою.