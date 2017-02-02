Білий дім: нові імміграційні правила не стосуються легальних жителів США

Білий дім заявив, що випустив оновлене тлумачення розпорядження президента Дональда Трампа з питань імміграції. У цій інструкції міститься уточнення, що легальних постійних жителів або власників green card не стосуються обмеження щодо в’їзду до Сполучених Штатів.

«Вони більше не потребують винятків, якщо вони є легальними постійними жителями», – розтлумачив речник президента Шон Спайсер 1 лютого.

Обмеження щодо власників посвідки на право постійного проживання в США, так званої green card, є одним із найбільш заплутаних елементів підписаного 27 січня рішення, яке тимчасово забороняє прийом біженців і надання віз вихідцям із деяких країн з мусульманською більшістю.

Після того, як спалахнули протести і з’явилися судові позови щодо затримання законних жителів США, Департамент внутрішньої безпеки заявив, що власники green card отримають доступ до літаків, що прямують до США, і будуть опитані після прибуття.