Біатлоністка Яна Бондар здобула «срібло» на Універсіаді

Українська біатлоністка Яна Бондар здобула срібну нагороду на Універсіаді, яка триває в казахстанському місті Алмати.

В спринтерській гонці швидка на дистанції українка припустилася двох промахів і пропустила вперед лідера головної збірної Казахстану Галину Вишневську, яка лише одного разу схибила на стрільбі.

Ще одна українка Юлія Журавок зупинилася за крок до п’єдесталу, програвши бронзовій призерці, росіянці Анастасії Єгоровій 14 секунд.

Раніше цього тижня, у перший для біатлоністів змагальний день на Універсіаді в індивідуальній гонці третьою стала українська біатлоністка Надія Бєлкіна. Вище також розташувалися спортсменки з національної команди Казахстану – Аліна Райкова та Галина Вишневська.

Україну на Універсіаді представляють переважно резервісти. Члени головної команди готуються до чемпіонату світу, який 9 лютого розпочнеться в австрійському Хохфільцені.