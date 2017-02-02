ОБСЄ: бойовики «ДНР» не пускали спостерігачів на Донецьку фільтрувальну станцію

Бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» зранку 2 лютого понад півтори години не пускали представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для огляду Донецької фільтрувальної станції. Про це спостерігачі повідомили в мережі Twitter.

«Командир так званої «ДНР» «Злой» відмовив у доступі патрулю СММ з(першим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ – ред.) – Александром Гуґом у Ясинувату», – ідеться в повідомленні.

За даними спостерігачів, «Гуґ домовився з СЦКК (Спільним центром контролю та координації режиму припинення вогню –ред.) працювати сьогодні на ДФС (Донецькій фільтрувальній станції – ред.) – допомогти встановленню локального припинення вогню, щоб ремонтні роботи розпочались».

Згодом спостерігачі повідомили, що змогли проїхати.

«Після півторагодинного очікування патрулю СММ ОБСЄ був дозволений проїзд. Нині ми на шляху до залізничної станції Ясинувата», – повідомили в місії близько 8:00.

Донецька фільтрувальна станція, розташована між Авдіївкою та Ясинуватою, опинилася в зоні бойових дій, які розпочалися 29 січня. Від роботи цього підприємства залежить водопостачання Донецька та навколишніх міст і селищ. Останніми днями в Донецьку фіксують перебої у водопостачанні.