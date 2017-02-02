З Авдіївки евакуйовані 77 дітей – ДСНС

З Авдіївки, де після активізації 29 січня бойових дій була пошкоджена критично важлива інфраструктура, евакуйовані 77 дітей, всього виїхали 149 людей. Про це інформує прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Як інформують рятувальники, станом на 8:00 2 лютого теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі, температура теплоносія в тепломережі – 50 градусів тепла, в квартирах температура повітря – 15-17 градусів тепла.

Централізоване водопостачання здійснюється за графіком з резерву. Для забезпечення подачі води на насосній станції Авдіївки встановлено електростанцію ДСНС потужністю 200 кВт, ідеться в повідомленні.

Централізованого електропостачання немає. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 11 генераторів ДСНС.

Функціонує один пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, один – від благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулося понад 4,5 тисячі людей, харчування забезпечують три польові кухні.

Температура повітря навколишнього середовища в Авдіївці становить 10 градусів морозу.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.