Британський уряд опублікував план виходу з ЄС

Уряд Великої Британії 2 лютого опублікував план виходу країни з Європейського союзу.

У документі мовиться, що Лондон прагне «активних майбутніх відносин з ЄС», у той же час, «контролюючи своє законодавство» та імміграцію.

Цей документ додадуть до схваленого 1 лютого Палатою громад законопроекту про початок Brexit. На його підставі прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей отримала право почати відповідні переговори з керівництвом Євросоюзу, які, згідно з Лісабонським договором про ЄС, можуть тривати не більше двох років.

Тепер законопроект переходить для подальшого вивчення в Палаті громад і Палаті лордів, перш ніж зможе стати законом. Слухання заплановані на 6 лютого.‎

24 січня Верховний суд Великобританії ухвалив рішення, згідно з яким кабінет міністрів країни не може почати процедуру виходу країни з Європейського союзу без згоди парламенту.

У постанові суду йдеться про те, що оскільки вихід з ЄС змінює закони Великобританії, початок процедури так званого Brexit повинен схвалити парламент, навіть незважаючи на те, що на підтримку виходу з Євросоюзу виступила більшість учасників референдуму влітку минулого року.

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей раніше заявляла, що її кабінет має намір встигнути ініціювати процедуру виходу з ЄС відповідно до статті 50 Лісабонського договору до кінця березня.

Багато депутатів Палати громад виступають проти виходу країни з ЄС, проте більшість представників провідних партій заявляють, що будуть поважати волю народу, висловлену на референдумі в червні 2016 року.