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03 лютого 2017, Київ 00:01
Новини | Політика

Посол США в ООН: санкції проти Росії зберігатимуться до повернення Криму Україні

Ніккі Гейлі

Ніккі Гейлі

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Представниця США в Організації об’єднаних націй Ніккі Гейлі засудила дії Росії і висловила підтримку Вашингтона українському українського народу, який «страждає від російської окупації і інтервенції». Про це вона заявила 2 лютого на засіданні Ради безпеки ООН, де обговорюється ситуація на сході України.

Гейлі висловила жаль з приводу того, що на своєму першому засіданні змушена, як і її попередники, виступати з осудом дій Росії. Представник США також зазначила, що частина території України залишається під російською окупацією і що санкції проти Росії залишаться у силі, допоки Крим не буде повернений Україні.

Засідання Ради Безпеки ООН було скликане з ініціативи України у зв’язку з загостренням ситуації на Донбасі.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.

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