Обстріл Авдіївки: 2 людей загинули, 2 поранені – ДСНС

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомляє, що під час обстрілу Авдіївки, який розпочався у четвер ввечері, двоє людей загинули, двоє були поранені.

«Під час обстрілів Авдіївки отримав поранення у живіт начальник 15-ДПРЗ ГУ ДСНС у Донецькій області, підполковник служби цивільного захисту Третейкін Дмитро Олександрович, зараз у реанімації. Водій аварійно-рятувального загону Горбань Сергій Володимирович, на превеликий жаль, загинув. Крім того, є інформація про загибель у районі школи однієї жінки і поранення представника ЗМІ», – написав Чечоткін у Facebook.

Раніше 2 лютого голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив про прицільний обстріл Авдіївки з боку підтримуваних Росією сепаратистів, у результаті чого є загиблі.

Про обстріли у четвер ввечері повідомляють і з контрльованого сепаратистами Донецька.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.