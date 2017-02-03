Говорити про референдуми в Україні рано, доки чинний старий закон – експерт

Говорити про проведення в Україні всеукраїнського референдуму з будь-якого питання передчасно, доки є чинним профільний закон у його нинішній редакції. Таку думку в ефірі програми Радіо Свобода «Деталі» висловив експерт «Реанімаційного пакету реформ», координатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда.

«Цей закон може скасувати або Конституційний суд, визнавши неконституційним, або Верховна Рада», – зазначив він.

Тарас Шамайда нагадав, що у парламенті ще у 2015 році зареєстрували альтернативний законопроект. «Він є нормальним, демократичним, там є можливість агітувати за і проти, можливість контролю за виборчими комісіями громадськості, бар’єр явки, щоб хоча би половина виборців взяла участь, а не три людини – і рішення буде обов’язковим для всієї країни», – зазначив він.

Президент України Петро Порошенко цього тижня в інтерв’ю німецькому виданню заявив про можливість проведення референдуму щодо вступу України до НАТО.

У листопаді 2012 року Верховна Рада ухвалила нині чинний закон про всеукраїнський референдум, що викликало обурення в низки депутатів і представників громадськості, які вимагали доопрацювати документ. Ухвалений закон критикували зокрема у Венеціанській комісії.

1 грудня 2014 року 57 народних депутатів звернулися до Конституційного суду України щодо відповідності цього закону Конституції України. Провадження у цій справі відкрили у лютому 2015 року. Розгляд подання триває.