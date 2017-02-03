ЗСУ не стріляють по населених пунктах – штаб

Українська сторона заперечує інформацію, що Збройні сили обстрілюють населені пункти.

«У зв’язку із поширенням окремими Інтернет-ресурсами інформації про нібито проведені українськими військами обстріли міста Донецьк Прес-центр штабу АТО заявляє: зазначена інформація не відповідає дійсності та є спланованою провокацією. Збройні сили України не ведуть артилерійський вогонь по населених пунктах. Поширення таких чуток має лише одну мету – викликати паніку серед мешканців Донецька та посіяти недовіру місцевого населення до Збройних сил України. Просимо користувачів Інтернету обережно ставитися до інформації, яка носить яскраво провокаційний характер», – мовиться у повідомленні штабу АТО, опублікованому у ніч на 3 лютого.

Користувачі соцмереж повідомляють про різке загострення ситуції і обстріли у Донецьку. За повідомленням кореспондента проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії», загинув цивільний.

Підтримувані Росією сепаратисти звинувачують в обстрілах українських військових.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що під час обстрілів з боку українських військових у Донецьку поранені близько 10 цивільних. Також, за інформацією донецьких сепаратистів, у результаті обстрілів у Калінінському районі Донецька загинули двоє цивільних.

Між тим українська сторона повідомляє про обстріл сепаратистами Авдіївки, у результаті чого загинули щонаймене 3 людей, 3 поранені.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.