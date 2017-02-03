На Донбасі за добу загинули четверо українських воїнів – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 2 лютого в зоні бойових дій загинули четверо українських військових, ще 17 були поранені. Підтримувані Росією бойовики здійснили 114 обстрілів, вказують у штабі АТО.

Зокрема, як ідеться в ранковому зведенні, на Донецькому напрямку бойовики вели вогонь з ракетних систем «Град» у районі Авдіївки, Пісків, Кам’янки та Опитного, а по Гранітному та Луганському працювала 122-міліметрова артилерія.

За повідомленням штабу, заборонені види озброєнь сепаратисти застосували також на Маріупольському та Луганському напрямках.

В угрупованні «ДНР» стверджують, що пізно ввечері 2 лютого, коли вже діяла комендантська година, внаслідок обстрілу ЗСУ по району Мотеля в Донецьку загинули двоє і поранені 13 цивільних. Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел наразі немає.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 2 лютого.

Контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир'я.