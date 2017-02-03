Білий дім готує нові санкції проти Ірану – ЗМІ

Білий дім готується вже 3 лютого запровадити нові санкції проти Ірану через випробування цією країною балістичних ракет і підтримку бойовиків на Близькому Сході. Нове посилення санкцій може стосуватися до двох десятків іранських осіб, компаній і державних установ, повідомили 2 лютого інформагенції AP, Reuters, AFP з посиланням на неназваних посадових осіб США.

Під час виборчої кампанії президент США Дональд Трамп обіцяв набагато жорсткішу позицію щодо Ірану, ніж мав його попередник Барак Обама. Трамп звинувачував Тегеран в агресії, від погроз на адресу Ізраїлю до ведення гібридних воєн у Сирії і Ємені.

Reuters повідомляє, що нові санкції можуть бути спрямовані на галузі іранської промисловості, які сприяють розвитку програми випробування ракет, або можуть бути пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції, який був звинувачений посадовими особами США у підтримці гібридної війни.