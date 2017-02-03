Британський фотокореспондент Крістофер Нанн зазнав поранення в Авдіївці

Британський фотокореспондент Крістофер Нанн був поранений пізно ввечері 2 лютого внаслідок обстрілу в Авдіївці. Зранку 3 лютого у Twitter він опублікував коротке повідомлення «я живий», але не став уточнювати свого стану.

«Із травмою лівого ока його евакуювали до 66-го військового медичного госпіталю, звідки після огляду доправили до обласної клінічної лікарні імені Мечникова міста Дніпро для надання кваліфікованої медичної допомоги», – проінформував уночі 3 лютого штаб української воєнної операції на Донбасі.

Як повідомив кореспондент Радіо Свобода з місця подій, в Авдіївці ввечері 2 лютого снаряди влучили поруч із місцевою школою №2, поблизу якої також міститься пункт обігріву і надання гуманітарної допомоги.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вказав, що внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє цивільних – жінка, яку не встигли довезти до лікарні, а також водій Держслужби з надзвичайних ситуацій, він помер на місці. Був поранений також один із керівників ДСНС в Авдіївці Дмитро Трітейкін, але як повідомив директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов, лікарям вдалося зберегти рятувальнику життя. «Перевезли в 66-й госпіталь», – написав Магомедов у Facebook.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.