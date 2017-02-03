У перші години 3 лютого загинули ще двоє українських воїнів – штаб

Двоє українських військових загинули, ще один поранений у зоні бойових дій від півночі 3 лютого до 8:00, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цей час зафіксовано 24 обстріли, бойовики застосовують заборонені Мінськими домовленостями реактивні системи залпового вогню та важку артилерію, вказує штаб АТО.

За цим повідомленням, на Донецькому напрямку з реактивних систем «Град» бойовики обстріляли Галицинівку, зі 152-міліметрової артилерії, 120- та 82-міліметрових мінометів – Авдіївку, Луганське та Троїцьке.

На Маріупольському напрямку «Град» застосовувався по Талаківці, 120- та 82-міліметрові міномети – по Водяному, Новотроїцькому й Мар’їнці, вказує штаб АТО.

На Луганському напрямку по Новозванівці била 152-міліметрова артилерія, а міномети – по Попасній і Новозванівці, додають українські військові.

В угрупованні «ДНР» стверджують, що внаслідок обстрілу Калінінського району Донецька з боку ЗСУ ввечері 2 лютого загинули двоє і поранені 13 цивільних. Незалежного підтвердження ця інформація не має.

За повідомленнями з соціальних мереж, сильний вибух пролунав у районі Мотеля менш як за годину до початку комендантської години (це 23:00 за місцевим часом), але цивільні воліють не з’являтися на вулиці вже після 19:00. Фотографії з місця подій показують світло у вікнах сусідніх будинків і не містять зображення вирви, як це мало бути в разі влучання снаряда.

Також в угрупованні «ДНР» твердять, що внаслідок обстрілів українських військових уночі 3 лютого в Київському районі Донецька пошкоджені вісім будинків і дві школи.

Українська сторона заперечує інформацію, що Збройні сили обстрілюють населені пункти, зокрема, Донецьк.

«Поширення таких чуток має лише одну мету – викликати паніку серед мешканців Донецька та посіяти недовіру місцевого населення до Збройних сил України. Просимо користувачів Інтернету обережно ставитися до інформації, яка носить яскраво провокаційний характер», – мовиться у повідомленні штабу АТО, опублікованому у ніч на 3 лютого.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.