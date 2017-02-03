У ДСНС підтвердили загибель в Авдіївці водія і поранення начальника пожежно-рятувального загону

У Держслужбі України з надзвичайних ситуацій підтвердили, що в Авдіївці внаслідок обстрілу району загальноосвітньої школи №2 та стадіону «Хімік», де розгорнуто пункт життєзабезпечення, є загиблий і поранений зі складу рятувальників.

«Начальник державного пожежно-рятувального загону № 15 м. Авдіївка підполковник служби цивільного захисту Тритейкін Дмитро отримав осколкове поранення в живіт. Він був доставлений до Авдіївської міської лікарні, прооперований та перевезений до реанімаційного відділення військового шпиталю у місто Покровськ. Водій аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Донецькій області Горбань Сергій загинув», – ідеться в повідомленні.

За даними рятувальників, станом на ранок 3 лютого з Авдіївки евакуйовані 200 людей (із них 95 дітей).

Функціонує пункт життєзабезпечення і три стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулося понад 8 тисяч людей, забезпечено харчування 3 польовими кухнями, повідомляє ДСНС.

У Авдіївці стало тепліше: температура навколишнього середовища становить 7 градусів морозу.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.