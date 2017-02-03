Українська біатлоністка Надія Бєлкіна виграла гонку переслідування на Універсіаді, яка триває в казахстанському місті Алмати. Стартувавши з більш як хвилинним відставанням від лідера, Бєлкіна чисто пройшла два перші рубежі, і навіть три промахи під час двох стрільб стоячи не завадили їй упевнено випередити росіянок Ольгу Шестерикову та Ларису Кукліну.

Могла бути на п’єдесталі і ще одна українка Яна Бондар, які лідером підійшла до останньої стрільби, але чотири промахи в останній «стійці» не дали піднятися вище четвертого місця.

2 лютого Бондар здобула срібну нагороду в спринтерській гонці.

Раніше цього тижня, у перший для біатлоністів змагальний день на Універсіаді в індивідуальній гонці третьою стала українська біатлоністка Надія Бєлкіна.

Україну на Універсіаді представляють переважно резервісти. Члени головної команди готуються до чемпіонату світу, який 9 лютого розпочнеться в австрійському Хохфільцені.