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03 лютого 2017, Київ 10:31
Новини | Події

Українська біатлоністка Надія Бєлкіна виграла гонку переслідування на Універсіаді

Біатлонні змагання на Універсіаді

Біатлонні змагання на Універсіаді

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Українська біатлоністка Надія Бєлкіна виграла гонку переслідування на Універсіаді, яка триває в казахстанському місті Алмати. Стартувавши з більш як хвилинним відставанням від лідера, Бєлкіна чисто пройшла два перші рубежі, і навіть три промахи під час двох стрільб стоячи не завадили їй упевнено випередити росіянок Ольгу Шестерикову та Ларису Кукліну.

Могла бути на п’єдесталі і ще одна українка Яна Бондар, які лідером підійшла до останньої стрільби, але чотири промахи в останній «стійці» не дали піднятися вище четвертого місця.

2 лютого Бондар здобула срібну нагороду в спринтерській гонці.

Раніше цього тижня, у перший для біатлоністів змагальний день на Універсіаді в індивідуальній гонці третьою стала українська біатлоністка Надія Бєлкіна.

Україну на Універсіаді представляють переважно резервісти. Члени головної команди готуються до чемпіонату світу, який 9 лютого розпочнеться в австрійському Хохфільцені.

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