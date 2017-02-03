Позиція нової адміністрації США щодо України не змінилася – Яхно

Нова американська адміністрація Дональда Трампа, так само як і адміністраціяпопереднього президента Барака Обами, не визнає анексію Криму та засуджує Росію через її роль у збройному конфлікті на Донбасі. Про це в ефірі Радіо Свобода сказала політичний експерт Олеся Яхно.

За її словами, озвучена позиція нового посла США в ООН є дуже важливою, оскільки засвідчує підтримку України та спростовує «спекуляції» навколо теми «компромісів» нового президента США Дональда Трампа та керівництва Російської Федерації щодо України.

«Вчора ми почули дуже чітку позицію представниці США, яка стосується Донбасу, зокрема, ситуації в Авдіївці. Ми почули, що США солідарні з Україною, вважають неприпустимою агресію і підтримку Росією військових дій на Донбасі. Крім того, США і надалі вважають Крим українським і санкції не будуть зняті до того моменту, поки Крим не повернеться в Україну», – сказала Яхно.

2 лютого на засіданні Ради безпеки ООН, де обговорювалася ситуація на сході України, представниця США Ніккі Гейлі засудила дії Росії і висловила підтримку Вашингтона українському народу, який «страждає від російської окупації і інтервенції». Вона також зазначила, що частина території України залишається під російською окупацією і що санкції проти Росії залишаться у силі, допоки Крим не буде повернений Україні.

Засідання Ради Безпеки ООН було скликане з ініціативи України у зв’язку з загостренням ситуації на Донбасі.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.