Міністр оборони США попереджає КНДР про відповідь на можливу ядерну атаку

Будь-яка ядерна атака з боку Північної Кореї спричинить ефективну відповідь, заявив міністр оборони США Джеймс Маттіс у столиці Південної Кореї Сеулі 3 лютого.

Пхеньян далі «демонструє загрозливу риторику й поведінку», вказав Маттіс.

Маттіс також наголосив, що метою його візиту до Сеула є «підкреслити пріоритетну прихильність Америки до нашого двостороннього альянсу».

Північна Корея провела два атомні випробування і серію ракетних пусків у 2016 році.

Південна Корея перебуває під захистом США з часів Корейської війни 1950 – 1953 років. У Південній Кореї перебуває нині близько 28 з половиною тисяч американських військових, ще 47 тисяч розташовані в Японії.

Однак американський президент Дональд Трамп під час своєї передвиборної кампанії погрожував вивести війська США з Південної Кореї і Японії, якщо вони не збільшать свій фінансовий внесок у безпеку.