ГПУ: під час одержання хабара затримано директора департаменту Нацбанку

Генеральна прокуратура України та СБУ затримали директора одного із департаментів Національного банку України та трьох його спільників під час одержання 25 тисяч доларів хабара. Як повідомляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, операція із затримання відбулася 2 лютого.

«Під час одержання останньої частити неправомірної вигоди у сумі 25 тисяч доларів США затримано директора одного із департаментів Національного банку України та трьох його спільників, які виступали у ролі посередників», – йдеться в повідомленні.

За даними ГПУ, один із затриманих є громадянином Республіки Азербайджан, про що листом повідомили посольству цієї держави в Україні.

«Зазначений керівник Департаменту платіжних систем Національного банку України, діючи умисно, з корисливих мотивів, спрямованих на отримання неправомірної вигоди для себе, розробив злочинну схему, спрямовану на вимагання та отримання через зазначених посередників від директора одного із товариств з обмеженою відповідальністю неправомірної вигоди на загальну суму 35 тисяч доларів США у два етапи за реєстрацію в Нацбанку внутрішньодержавної платіжної системи «Платисервіс» для здійснення готівкових та безготівкових переказів в межах України та видачу вказаному підприємству відповідного свідоцтва», – поінформували в Генпрокуратурі.

Затриманому представнику Нацбанку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, а також його спільникам за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у особливо великому розмірі для себе, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, а його спільникам посередництво у її отриманні).

У прокуратурі наполягають на обранні запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.