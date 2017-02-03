Екс-заступник міністра оборони Долгов став послом України в Грузії

Президент України Петро Порошенко призначив колишнього заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції на посаду посла України в Грузії.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, відповідний указ Порошенко підписав 3 лютого.

Напередодні Кабінет міністрів звільнив Долгова з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції. Згідно з розпорядженням, Долгов звільнений за власним бажанням.

59-річний Долгов обіймав посаду заступника міністра оборони з літа 2015 року. Раніше він був головою місії України при НАТО і послом України в Бельгії.