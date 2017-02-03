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03 лютого 2017, Київ 13:36
Новини | Міжнародні

Франція: солдат поранив чоловіка, який намагався зайти у Лувр із ножем

Поліція і військові Франції біля Лувру після інциденту, Париж, 3 лютого 2017 року

Поліція і військові Франції біля Лувру після інциденту, Париж, 3 лютого 2017 року

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Французькі ЗМІ повідомляють, що солдат поранив чоловіка, озброєного ножем, який намагався зайти у Лувр в Парижі.

За повідомленнями з посиланням на джерела в поліції йдеться про те, що чоловік намагався зайти в підземну крамницю при музеї з валізою.

У поліції повідомили, що евакуювали людей із території музею. Міністерство внутрішніх справ Франції заявило у Twitter, що інцидент був «серйозним».

Речниця Лувру повідомила, що музей «зачинений на даний час», але не підтвердила інформацію про евакуацію.

Новинна агенція Reuters інформує, що поліції перекрила доступ до музею.

У Франції за останні два роки сталася серія нападів, відповідальність за які покладають на бойовиків «Ісламської держави».

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