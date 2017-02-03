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03 лютого 2017, Київ 13:36
Новини | Міжнародні

Росія: стан Володимира Кара-Мурзи-молодшого залишається критичним

2 лютого Володимира Кара-Мурзу-молодшого шпиталізували з тими ж симптомами, що і в травні 2015 року, коли він заявляв про отруєння

2 лютого Володимира Кара-Мурзу-молодшого шпиталізували з тими ж симптомами, що і в травні 2015 року, коли він заявляв про отруєння

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Стан заступника голови руху «Відкрита Росія» Володимира Кара-Мурзи-молодшого залишається критичним, повідомив 3 лютого вранці його адвокат Вадим Прохоров.

При цьому він уточнив, що негативна динаміка відсутня, а лікарі проводять необхідні процедури.

Напередодні дружина політика розповіла, що його ввели в медикаментозну кому.

2 лютого Кара-Мурза-молодший був госпіталізований з тими ж симптомами, що і в травні 2015 року. Тоді йому поставили діагноз «гостра ниркова недостатність». Після лікування він подав заяву до Слідчого комітету Росії про спробу замаху на вбивство з мотивів політичної й ідеологічної ненависті.

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