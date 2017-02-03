СММ ОБСЄ: на Донбасі 31 січня зафіксували понад 11 тисяч порушень режиму тиші

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що на Донбасі 31 січня спостерігачі зафіксували понад 11 тисяч порушень режиму припинення вогню.

Як повідомив перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ, спостерігається серйозне погіршення ситуації в сфері безпеки в Авдіївці – Ясинуватій – біля Донецького аеропорту.

«Особливе занепокоєння викликає використання реактивних систем залпового вогню біля Донецького аеропорту, Авдіївки, Ясинуватої і в інших місцях уздовж лінії зіткнення», – сказав він.

Представник ОБСЄ вкотре попередив про ризик гуманітарної та екологічної катастрофи на Донбасі, зокрема, він зауважив, що в Авдіївці досі немає електрики, опалення, води.

Гуґ наголосив, що сторони конфлікту мають припинити вогонь, відвести озброєння, забезпечити безпеку для роботи ремонтних бригад, а також зупинити блокування спостерігачів ОБСЄ.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів.

Крім того, українські військові і проросійські бойовики звинувачують одне одного у використанні забороненого Мінськими угодами озброєння.