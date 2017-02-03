Лукашенко: Росія намагається «взяти нас за горло»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував владу Росії, звинувативши Кремль у порушенні угод між країнами і використанні енергоносіїв для того, щоб узяти Білорусь «за горло».

На прес-конференції перед близько 50 білоруськими й іноземними журналістами в Мінську 3 лютого Лукашенко заявив, що Росія «перекреслила» прикордонні договори з Білоруссю «розчерком пера».

Він мав на увазі кроки Росії з посилення контролю на спільному кордоні після наміру Білорусі запровадити безвізовий в’їзд для короткострокових поїздок для громадян близько 80 країн.

Лукашенко заявив, що Росія намагається посилити свій вплив на меншу країну, прагнучи контролювати її енергетичні трубопроводи і використовувати поставки нафти і газу як важіль влади.

«Росія часто захоплювала нафто- і газопроводи. Це відбувається і зараз», – сказав він. «Після таких конфліктів, вони завжди говорили мені: «Ми пішли трохи задалеко». Але для чого захоплювати життєво важливу річ? Для чого брати нас за горло?», – додав президент Білорусі.

Лукашенко заявив, що «незалежність не може бути прирівнюватися до нафти», і що його країна, яка довгий час покладалася на субсидовані поставки російських енергоносіїв, буде шукати інші джерела нафти і газу в разі потреби.

1 лютого голова ФСБ Росії Олександр Бортніков розпорядився встановити прикордонну зону на кордоні Росії з Білоруссю. Це сталося після того, як 9 січня в Білорусі запровадили безвізовий в’їзд до п’яти днів для громадян 80 держав, включаючи країни Євросоюзу і США. Російська влада заявила, що ці заходи не вплинуть на пересування громадян Росії і Білорусі.