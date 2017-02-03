На Донеччині біля Авдіївки від 29 січня загинули 10 військових, 66 поранені – штаб

На Донеччині у результаті загострення ситуації біля Авдіївки від 29 січня загинули 10 військових, 66 поранені, повідомив перший заступник начальника об’єднаного оперативного штабу Андрій Цвєтков.

«В районі Авдіївки незаконні збройні формування спробували здійснили наступальні дії та вибити підрозділи з займаних позицій. Противник не досягнув успіху і поніс втрати. Станом на сьогодні противник продовжує обстріли опорних пунктів наших підрозділів», – сказав він на засіданні оперативного штабу щодо ситуації в Авдіївці.

За його даними, загалом підтримувані Росією бойовики здійснили близько 40 довготривалих обстрілів українських позицій та випустили близько шести тисяч снарядів.

«За 2-3 лютого противник здійснив 10 обстрілів, випустивши близько 1700 мін і снарядів. Попри введення режиму «тиші» 2 лютого, противник прожив обстріл опорних пунктів, у тому числі – з застосування реактивних систем залпового вогню БМ-21, здійснивши близько 410 пострілів», – сказав Цвєтков, додавши, що наразі ситуація в Авдіївці залишається складною.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів.

Крім того, українські військові і проросійські бойовики звинувачують одне одного у використанні забороненого Мінськими угодами озброєння.