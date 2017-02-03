Суд у Росії відхилив скаргу активіста Дадіна на переведення в алтайську колонію

Замоскворецький районний суд столиці Росії Москви 3 лютого визнав законним переведення засудженого активіста Ільдара Дадіна в колонію в Алтайському краї, відхиливши його адміністративний позов.

Захист Дадіна наполягав, що рішення Федеральної служби Росії з виконання покарань перевести його з Сегезької колонії в Карелії в іншу виправну установу, що перебуває набагато далі від місця проживання засудженого, є порушенням Європейської конвенції про захист прав людини.

Також повідомлялося, що Дадін просив голову Громадської спостережної комісії в Алтайському краї допомогти йому перевестися назад в Карелію, оскільки активіст вже привернув увагу до тортур в цьому виправному закладі і може особисто допомогти частині ув’язнених.

Ільдар Дадін першим у Росії був засуджений за статтею про «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів». Суд засудив його до двох з половиною років позбавлення волі. На початку вересня Дадіна етапували в колонію в місті Сегежа в Карелії. 1 листопада він поскаржився на побиття і катування співробітниками ФСВП, а в грудні його перевели в алтайську колонію.