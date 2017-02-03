За минулу добу на Донбасі загинули 3 військових, 18 поранені – Мотузяник

За минулу добу в зоні бойових дій на Донбасі загинули троє військових і один співробітник ДСНС, 18 українських військовослужбовців та один співробітник ДСНС поранені, повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Двоє військових саніструкторів загинули на Світлодарськ дузі. Один військовослужбовець ЗСУ і співробітникДСНС загинули в Авдіївці. По одному військовому були поранені в Новоолександрівці , Зайцевіі Мар'їнці. У Новозванівка отримали поранення двоє бійців, шість військових рані на Світлодарськ дузі, сім військових і один офіцер ДСНС були поранені в Авдіївці», – повідомив він.



За його словами, обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксовані на всіх напрямках – донецькому, луганському та маріупольському.

Мотузяник зазначив, що біля Авдіївки обстріли відбуваються цілодобово, підтримувані Росією бойовики застосовують міномети, гармати і реактивні системи залпового вогню «Град».

За даними першого заступника начальника об’єднаного оперативного штабу Андрія Цвєткова, на Донеччині у результаті загострення ситуації біля Авдіївки від 29 січня загинули 10 військових, 66 поранені.

Бойовики з угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах минулої доби позицій бойовиків біля Ясинуватої, Макіївкиі Донецька. За їхніми словами, внаслідок обстрілів за тиждень шість мирних жителів загинули, ще 34 отримали поранення.

В угрупованні «ЛНР» заявляють, що минулої доби українські військові обстріляли їхні позиції11 разів, зокрема, чотири рази біля села Калинове.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів.

Крім того, українські військові і проросійські бойовики звинувачують одне одного у використанні забороненого Мінськими угодами озброєння.