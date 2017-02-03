Уряд: 28 житлових будинків Авдіївки зруйновані через обстріли

28 житлових будинків в контрольованій владою України Авдіївці на Донеччині зруйновані в результаті обстрілів бойовиками, повідомив на засіданні державної комісії щодо ситуації в Авдіївці віце-прем’єр, міністр регіонального розвитку, будівництва й житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

За його словами, це приватні будинки і багатоповерхівки.

Як заявив Зубко, близько 10 регіонів України вже забезпечують Авдіївку будматеріалами.

Він додав, що зараз у місті тривають відновлювальні роботи, а теплопостачання фактично відновлене. «Поступово відновлюється теплопостачання, зростає температура теплоносія, що дає змогу забезпечувати температуру в квартирах на рівні 15-18 градусів. Вода надходить двічі на добу, крім того, організовано підвезення питної води, ведеться роз’яснювальна робота, де і коли підвезуть воду і роздаватимуть продуктові пайки», – повідомив Зубко.

За словами голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна, зранку 3 лютого піротехніки і ремонтні бригади перебувають біля «сірої зони» і готові приступити до робіт на лініях електропередач та в найкоротші терміни відновити електропостачання.

«На даний час пріоритетними завданнями для органів місцевої влади та ДСНС є підтримання функціонування системи теплопостачання міста, надання допомоги населенню, зокрема особам похилого віку та соціально незахищеним верствам, доставка гуманітарних вантажів, надання допомоги у відновленні зруйнованого і пошкодженого житла та об’єктів життєзабезпечення», – сказав Чечоткін.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів.

Крім того, українські військові і підтримувані Росією бойовики звинувачують одне одного у використанні забороненого Мінськими угодами озброєння.