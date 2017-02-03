ОБСЄ: загострення ситуації на Донбасі не було спонтанним

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Гуґ заявляє, що загострення ситуації на Донбасі біля Авдіївки не було спонтанним.

«Ця ескалація виникла не спонтанно. Десь певні особи свідомо вирішили почати. Перед тим, як це все повністю вийде з-під контролю, перед тим, як буде залучено ще більше людей, як ще більше життів буде втрачено, ще більше будинків буде зруйновано, перед тим, як почнеться справжня гуманітарна та екологічна катастрофа, ці особи мають повністю змінити курс», – сказав Гуґ.

Він висловив впевненість, що сторони конфлікту здатні забезпечити режим припинення вогню на Донбасі.

«Цей тиждень показав нам, що ті, хто ухвалює рішення, мають почати робити розумний вибір, вибір, який принесе людям користь, а не шкоду», – додав він.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів.

Крім того, українські військові і проросійські бойовики звинувачують одне одного у використанні забороненого Мінськими угодами озброєння.

За даними першого заступника начальника об’єднаного оперативного штабу Андрія Цвєткова, на Донеччині у результаті загострення ситуації біля Авдіївки від 29 січня загинули 10 військових, 66 поранені.

Як заявляють бойовики з угруповання «ДНР», внаслідок обстрілів за тиждень шість мирних жителів загинули, ще 34 отримали поранення.