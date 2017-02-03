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03 лютого 2017, Київ 15:03
Новини | Події

ДСНС: підтоплені 127 дворогосподарств у 5 районах на Закарпатті

Повінь на Закарпатті, 5 лютого 2013 року

Повінь на Закарпатті, 5 лютого 2013 року

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що на Закарпатті підтоплені 127 дворогосподарств у Перечинському, Іршавському, Тячівському, Свалявському й Мукачівському районах.

Як повідомляє прес-служба відомства, підтоплені 127 дворогосподарств, чотири житлових будинків, 25 гектарів сільгоспугідь, пошкоджені два житлові будинки та один магазин.

У ДСНС зазначають, що підтоплення сталося внаслідок танення снігу, утворення льодових заторів на річках Закарпатської області, велику кількість опадів у вигляді дощу, підняття рівнів ґрунтових вод, річок.

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