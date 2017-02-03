ОБСЄ: через бойові дії в Авдіївці є загроза гуманітарної та екологічної катастрофи

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Гуґ заявляє, що унаслідок бойових дій в Авдіївці на Донеччині є загроза виникнення гуманітарної та екологічної катастрофи.

«Зараз ставки підвищилися. Існує загроза потенційної гуманітарної та екологічної катастрофи», – сказав Гуґ.

Він наголосив, що об'єкти інфраструктури, водо-, електро-, газопостачання, мають функціонувати незалежно від того, де проходить умовна лінія розмежування.

Водночас керівник ДСНС Микола Чечоткін заявляє, що наразі в Авдіївці працює пункт життєзабезпечення, також у разі необхідності можуть розгорнути ще 5 пунктів життєзабезпечення.

Він також зазначив, що централізоване водопостачання жителів Авдіївки здійснюється за графіком 2 рази на добу, додатково організована доставкапитної і технічної води, а газопостачання населення міста здійснюється цілодобово.

Раніше низка гуманітарних організацій, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста, висловлювали занепокоєння ризиком погіршення гуманітарної ситуації через активізацію бойових дій на сході України.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Через обстріли Авдіївка залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів.

Крім того, українські військові і проросійські бойовики звинувачують одне одного у використанні забороненого Мінськими угодами озброєння.

За даними першого заступника начальника об’єднаного оперативного штабу Андрія Цвєткова, на Донеччині у результаті загострення ситуації біля Авдіївки від 29 січня загинули 10 військових, 66 поранені.

Як заявляють бойовики з угруповання «ДНР», внаслідок обстрілів за тиждень шість мирних жителів загинули, ще 34 отримали поранення.