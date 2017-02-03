У Дніпрі лікують пораненого в Авдіївці британського фотографа – волонтер

У Дніпрі лікують пораненого в Авдіївці британського фотографа Крістофера Нунна. Про це у п’ятницю повідомила волонтерка, радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа.



За її даними, упродовж трьох років Крістофер Нунн передавав репортажі із зони бойових дій на Донбасі. Поранення отримав під час обстрілу в Авдіївці 2 лютого: фотограф якраз перебував у квартирі місцевих жителів, коли вибуховою хвилею вибило вікна, господиня квартири загинула.

«Жінка померла в Авдіївській лікарні, Кріса наша швидка медицини катастроф прийняла у військових лікарів, поранення очей. Одне око під загрозою втрати. Я не знаю, чи встиг він зробити останнє фото цієї жінки», – зазначає Губа.

До Дніпра у п’ятницю продовжують доправляти поранених під Авдіїївкою українських військовослужбовців.

Як поінформували Радіо Свобода в Дніпропетровському військовому шпиталі, вранці до закладу доправили 8 бійців, двоє з них перебувають у важкому стані.

У соцмережах жителі Дніпра публікують світлини з Дніпровського аеропорту, який приймає вертольоти з пораненими. Водночас користувачі соцмереж поширюють заклики нести до волонтерських пунктів допомоги пораненим теплі речі та ковдри.



Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів. Крім того, українські військові і проросійські бойовики звинувачують одне одного у використанні забороненого Мінськими угодами озброєння.

За даними першого заступника начальника об’єднаного оперативного штабу Андрія Цвєткова, на Донеччині у результаті загострення ситуації біля Авдіївки від 29 січня загинули 10 військових, 66 поранені.

Як заявляють бойовики з угруповання «ДНР», внаслідок обстрілів за тиждень шість мирних жителів загинули, ще 34 отримали поранення.