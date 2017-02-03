Турчинов: минулої доби на Донбасі зафіксували найбільше обстрілів за рік

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що за минулу добу на Донбасі зафіксована максимальну інтенсивність ведення вогню по українських позиціях за останній рік (з лютого 2016 року).

За його словами, за останню добу по позиціях українських військових підтримувані Росією бойовики випустили понад 2 тисячі снарядів й мін.

Секретар РНБО України заявив, що сепаратистизастосовують важку 152-міліметрову артилерію, 120-міліметрові міномети, танки та реактивні системи залпового вогню.

«Українська розвідка зафіксувала збільшення кількості військової техніки (танків, САУ, реактивних систем залпового вогню), боєприпасів, зброї та російських військових, які потрапляють на окуповану територію Донбасу через неконтрольовані ділянки кордону», – сказав Турчинов.

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Гуґ сьогодні заявив, що загострення ситуації на Донбасі біля Авдіївки не було спонтанним.

Також у Міноборони сьогодні заявили, що бойові дії розгорнулися вздовж усієї лінії фронту, чого не спостерігалося з 2014 року.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів. Крім того, українські військові і проросійські бойовики звинувачують одне одного у використанні забороненого Мінськими угодами озброєння.

За даними першого заступника начальника об’єднаного оперативного штабу Андрія Цвєткова, на Донеччині у результаті загострення ситуації біля Авдіївки від 29 січня загинули 10 військових, 66 поранені.

Як заявляють бойовики з угруповання «ДНР», внаслідок обстрілів за тиждень шість мирних жителів загинули, ще 34 отримали поранення.