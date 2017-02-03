Прокуратура Франції: через напад у Луврі порушили справу про тероризм

Прокуратура Франції повідомляє, що напад у паризькому музеї Лувр розслідують за статтею про тероризм.

3 лютого правоохоронці повідомили, що військовий вистрелив у чоловіка, який із мачете і вигуками «Аллаху Акбар» намагався прорватися через охорону до музею.

Нападника в тяжкому стані шпиталізували. Правоохоронці вважають, що він діяв сам. Водночас у поліції повідомили про ще одного підозрюваного. Другого чоловіка затримали за «підозрілу поведінку».

«Як виглядає, це була спроба нападу терористичної природи», – заявив прем’єр-міністр Франції Бернар Казнев.

Як повідомили в поліції, під час нападу незначних поранень зазнав військовий.

У Міністерстві внутрішніх справ Франції заявили, що особа нападника наразі невідома.

Лувр, що розташований у центрі Парижа, є одним із найбільш популярних об’єктів для туристів.

Військові патрулі стали звичними в Парижі, відколи в листопаді 2015 року був оголошений надзвичайний стан.

У Франції за останні два роки сталася серія нападів, відповідальність за які покладають на бойовиків «Ісламської держави».