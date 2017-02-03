Жебрівський: в Авдіївці монтажники працюють на пошкодженій ділянці ЛЕП

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що в Авдіївці бригада електромонтажників працює на місці пориву одного із вводів ЛЕП.

«Комунальні служби, підрозділи ДСНС та CIMIC максимально використовують світлий час доби, щоб відремонтувати пошкоджені обстрілом будинки жителів міста та об’єкти інфраструктури», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Цього тижня неодноразово повідомлялося, що через обстріли монтажники не можуть розпочати ремонт пошкодженої ЛЕП.

В ОБСЄ попереджають, що унаслідок бойових дій в Авдіївці є загроза виникнення гуманітарної та екологічної катастрофи. Заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Гуґ наголосив, щооб’єкти інфраструктури, водо-, електро-, газопостачання, мають функціонувати незалежно від того, де проходить умовна лінія розмежування.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Через обстріли Авдіївка залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів.

Крім того, українські військові і проросійські бойовики звинувачують одне одного у використанні забороненого Мінськими угодами озброєння.