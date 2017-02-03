Поліція: через негоду обмежили рух на дорогах в трьох областях України

Через складні погодні умови обмежили руху окремих категорій транспорту в трьох областях України.

Як повідомляє прес-служба управління безпеки дорожнього руху поліції, зокрема, у Житомирській області обмежили рух для пасажирського транспорту на дорогах місцевого значення, у Черкаській – для вантажного транспорту, пасажирського транспорту на дорогах місцевого значення, а у Хмельницькій – для вантажного транспорту та автобусів на дорогах місцевого значення.

За даними Українського гідрометцентру, 3 лютого в Україні в західних, північних та центральних областях сніг та дощ, в Карпатах, на Закарпатті та місцями в північних областях сильні опади, на решті території без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, ожеледиця.