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03 лютого 2017, Київ 16:37
Новини | Події

Поліція: через негоду обмежили рух на дорогах в трьох областях України

Ожеледиця на дорогах, архівне фото

Ожеледиця на дорогах, архівне фото

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Через складні погодні умови обмежили руху окремих категорій транспорту в трьох областях України.

Як повідомляє прес-служба управління безпеки дорожнього руху поліції, зокрема, у Житомирській області обмежили рух для пасажирського транспорту на дорогах місцевого значення, у Черкаській – для вантажного транспорту, пасажирського транспорту на дорогах місцевого значення, а у Хмельницькій – для вантажного транспорту та автобусів на дорогах місцевого значення.

За даними Українського гідрометцентру, 3 лютого в Україні в західних, північних та центральних областях сніг та дощ, в Карпатах, на Закарпатті та місцями в північних областях сильні опади, на решті території без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

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