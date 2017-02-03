Лукашенко: Білорусь уникає «хаосу і конфлікту» попри тиск

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що його країна має опиратися спробам посіяти «хаос і конфлікт» і повинна уникнути напруження із сусідами.

«Є сили, які хочуть штовхнути Білорусь у хаос і конфлікт. Нам вдалося зберегти мир і стабільність», – сказав Лукашенко, який керує Білоруссю від 1994 року, на прес-конференції для близько 50 ЗМІ із Білорусі і з-за кордону.

Лукашенко заявив, що Білорусь розташована «в епіцентрі Євразійського континенту» і не вибирала собі сусідів.

«Ми повинні бути друзями з усіма нашими сусідами. Ні Україна, ні Росія, ні Польща не чужі нам. Це наші сусіди, вони були дані нам Богом», – сказав він.

Анексія Росії Криму в 2014 році і підтримка Москвою сепаратистів у війні на сході України викликала занепокоєння багатьох країн регіону щодо подальших намірів російської влади.