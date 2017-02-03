Фігуранту ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Сіруку продовжили арешт – родичі

Фігуранту ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Вадиму Сіруку на два місяці, до 8 квітня, продовжили термін утримання під вартою. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомила дружина затриманого Анна Богачева.

За її словами, сторона захисту просила змінити запобіжний захід.

«Під час кожного засідання адвокати просять змінити запобіжний захід на домашній арешт або підписку про невиїзд. Тому що утримання в СІЗО – це найжорсткіший варіант. Немає ніяких доказів того, що Вадим може сховатися від слідства або знищити докази. Але кожен раз суд задовольняє клопотання сторони обвинувачення», – додала Богачева.

Вона також зазначила, що 3 лютого відбуваються ще кілька судів щодо фігурантів кримської «справи Хізб ут-Тахрір».

В середині січня Вадима Сірука звинуватили в захопленні влади в Росії.

Фігуранти ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» перебувають у в’язниці вже понад півроку. Перших чотирьох обвинувачених заарештували 11 лютого 2016 року. Найбільш відомий з них – член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку. Крім нього, були затримані алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам’янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Правозахисники вважають заарештованих ялтинців політичними в’язнями.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Цю заборону Москва поширює і на територію України в окупованому Криму.