Пєсков: Росія не визнає «паспортів ДНР-ЛНР»

Росія офіційно не визнавала «паспортів», які видають угруповання «ДНР» і «ЛНР» жителям підконтрольним їм територіям на Донбасі, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Мова йде про окремі рішення, які могли ухвалювати муніципальні органи влади, місцеві органи влади, а також різні компанії, виходячи виключно з гуманітарних міркувань, керуючись необхідністю гуманітарної допомоги тим людям, які проживають в районах Донбасу», – сказав Пєсков.

Так він прокоментував повідомлення про те, що в Росії визнали «паспорти», які видають сепаратисти на Донбасі, і що власники таких «паспортів» можуть користуватися послугами російських залізниць, авіакомпаній і готелів.

Пєсков пояснив, що у таких осіб приходять в непридатність чинні українські паспорти, і у них немає можливості отримати будь-які інші документи. «Виходячи з цих гуманітарних міркувань, такі ситуації дійсно можливі», – сказав Пєсков.

Україна і країни Заходу звинувачують Росію в підтримці сепаратистів на Донбасі, в тому числі постачання їм боєприпасів і зброї. У Кремлі ці звинувачення відкидають.