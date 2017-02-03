Трамп: Іран «грається з вогнем», здійснюючи випробування

Президент США Дональд Трамп заявляє, що «Іран грається з вогнем», говорячи про останні балістичні випробування Тегерана.

3 лютого у Twitter Трамп написав, що іранська влада не цінувала «доброту» США щодо них.

Дональд Трамп мав на увазі угоду між Іраном і світовими лідерами, укладену у 2015 році, щодо обмеження ядерної програми Тегерана в обмін на скасування міжнародних санкцій.

Президент США подібну критику на адресу Ірану висловлює другий день поспіль.

Американські ЗМІ повідомляють, що Білий дім готується до запровадження санкцій проти Ірану через випробування цією країною балістичних ракет і підтримку бойовиків на Близькому Сході. Нове посилення санкцій може стосуватися до двох десятків іранських осіб, компаній і державних установ, повідомили 2 лютого інформагенції AP, Reuters, AFP з посиланням на неназваних посадових осіб США.

Під час виборчої кампанії президент США Дональд Трамп обіцяв набагато жорсткішу позицію щодо Ірану, ніж мав його попередник Барак Обама. Трамп звинувачував Тегеран в агресії, від погроз на адресу Ізраїлю до ведення гібридних воєн у Сирії і Ємені.

Reuters повідомляє, що нові санкції можуть бути спрямовані на галузі іранської промисловості, які сприяють розвитку програми випробування ракет, або можуть бути пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції, який був звинувачений посадовими особами США у підтримці гібридної війни.