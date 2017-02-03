Порошенко: Україна наполягає на припиненні вогню на Донбасі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна наполягає на припиненні вогню на Донбасі.

«Українська сторона весь час наголошує на необхідності припинення вогню. Сьогодні вночі в Адвіївці з системи залпового вогню були обстріляні житлові квартали і пункт роздачі гуманітарної допомоги, загинули мирні мешканці», – сказав Порошенко, якого цитує прес-служба Адміністрації президента.

2 лютого в Авдіївці були обстріли, зокрема обстріли району загальноосвітньої школи №2 та стадіону «Хімік», де розгорнуто пункт життєзабезпеченняя. У Міноборони повідомили, що в зоні бойових дій на Донбасі 2 лютого загинули троє військових і один співробітник ДСНС, 18 українських військовослужбовців та один співробітник ДСНС поранені. За даними відомства, бойові дії розгорнулися вздовж усієї лінії фронту, чого не спостерігалося з 2014 року.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що за минулу добу на Донбасі зафіксована максимальну інтенсивність ведення вогню по українських позиціях за останній рік (з лютого 2016 року).

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів. Крім того, українські військові і проросійські бойовики звинувачують одне одного у використанні забороненого Мінськими угодами озброєння.

За даними першого заступника начальника об’єднаного оперативного штабу Андрія Цвєткова, на Донеччині у результаті загострення ситуації біля Авдіївки від 29 січня загинули 10 військових, 66 поранені.

Як заявляють бойовики з угруповання «ДНР», внаслідок обстрілів за тиждень шість мирних жителів загинули, ще 34 отримали поранення.