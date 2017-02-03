Столтенберґ про Україну: членство у НАТО є суверенним правом кожної держави

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляє, що бажання приєднатися до альянсу є суверенним правом кожної країни. Так Столтенберґ прокоментував можливість проведення в Україні референдуму щодо членства у НАТО.

«Питання щодо членства у НАТО стосується країни-претендента і країн-членів. Більше ніхто не має права втручатися у цей процес, більше ніхто не має права вето. Це є суверенне право кожної країни вирішувати, до якої безпекової структури входити. Після цього країни-члени НАТО мають вирішувати, чи країна-претендент відповідає стандартам для членства», – заявив Єнс Столтенберґ 3 лютого у Приштині.

Він наголосив, наразі у НАТО сфокусовані на проведення реформ в Україні щодо модернізації української армії.

Президент України Петро Порошенко заявив в інтерв’ю німецьким засобам інформації, що планує провести референдум з питанням, чи слід Україні приєднатися до НАТО.

«Чотири роки тому лише 16% висловлювалися за вступ України в НАТО. Зараз це 54%», – зазначив Порошенко в інтерв’ю мережі Funke Mediengruppe, опублікованому 2 лютого.

У грудні 2014 року Верховна Рада України підтримала президентський законопроект про відмову України від позаблокового статусу. У НАТО наголошують, що позиція союзу залишається незмінною: Україна має право на вступ, коли Київ висловить бажання вступати і виконає необхідні умови. Натомість Росія вимагає «гарантій невступу України в НАТО».