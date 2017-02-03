У США оголосили нові санкції проти Ірану

Міністерство фінансів США анонсувало нові санкції проти 13 фізичних осіб і 12 компаній, пов’язаних з Іраном. Це відбулося за кілька днів після проведення Тегераном нових випробувань балістичних ракет.

Санкції, опубліковані 3 лютого, стосуються іранців і щонайменше одного громадянина Китаю. Компанії ж, які потрапили під обмеження, базуються у Лівані, Китаї та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Раніше цього тижня у Білому домі заявили, що Іран офіційно застерегли щодо проведення ракетних випробувань.

Міністр оборони Ірану Хоссейн Деґхан заявив 1 лютого, що Тегеран провів випробування, але не уточнив, коли саме це було зроблене, і про які ракети мовиться.

Представники США, натомість, інформують, що йдеться про випробування балістичних ракет середньої дальності, які були проведені 29 січня.