В ОБСЄ закликають сторони конфлікту забезпечити безпеку журналістів на Донбасі

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович закликала сторони конфлікту на Донбасі активізувати свої зусилля для забезпечення безпеки журналістів.

«Недавній спалах бойових дій в Донбасі вже призвів до кількох жертв серед членів ЗМІ», – сказалаМіятович.

Вона нагадала, що тілесних ушкоджень зазнав 31 січня оператор LIFE.ruПавло Чуприн і британський незалежний фотограф Крістофер Нанн 2 лютого.

Вона також закликала журналістів і ЗМІ вжити всіх необхідних заходів для безпеки роботи в зоні конфлікту.

За даними Національної спілки журналістів України, з листопада 2013 року зафіксовані близько 800 випадків нападів і погроз на журналістів в Україні, щонайменше 10 представників ЗМІ були вбиті, в тому числі працюючи в зоні конфлікту на Донбасі.

2 лютого під час обстрілу Авдіївки британський фотокореспондент Крістофер Нанн був поранений. Його лікують в Дніпрі. Як повідомила волонтерка, радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа, упродовж трьох років Крістофер Нунн передавав репортажі із зони бойових дій на Донбасі. Поранення отримав під час обстрілу в Авдіївці 2 лютого: фотограф якраз перебував у квартирі місцевих жителів, коли вибуховою хвилею вибило вікна, господиня квартири загинула.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів. Крім того, українські військові і проросійські бойовики звинувачують одне одного у використанні забороненого Мінськими угодами озброєння.