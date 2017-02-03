Штаб: сьогодні на Донбасі загинули 2 українських військових, 5 поранені

У штабі АТО повідомляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі загинули двоє українських військових, п’ятеро поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, сьогодні підтримувані Росією бойовики обстрілювали Авдіївку з 152 та 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів.

За даними штабу, з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град» сепаратисти обстрілювали Галіцинівку, також артилерії і мінометів Луганське і Троїцьке, а по Пісках та Луганському – неодноразово вогонь вели танки.

На маріупольському напрямку, за даними українських військових, бойовики обстріляли низку населених пунктів з різних озброєнь, зокрема, Талаківку – з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град», 152 та 122 міліметрової артилерії.

У штабі зазначають, що на Луганському напрямку сепаратисти обстрілювали Новозванівку, Троїцьке, Попасну, Новозванівку і Кримське.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що за минулу добу на Донбасі зафіксована максимальну інтенсивність ведення вогню по українських позиціях за останній рік (з лютого 2016 року).

За даними першого заступника начальника об’єднаного оперативного штабу Андрія Цвєткова, на Донеччині у результаті загострення ситуації біля Авдіївки від 29 січня загинули 10 військових, 66 поранені.

Бойовики з угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах минулої доби позицій бойовиків біля Ясинуватої, Макіївкиі Донецька. За їхніми словами, внаслідок обстрілів за тиждень шість мирних жителів загинули, ще 34 отримали поранення, 18 бойовиків загинули і 26 поранені.

В угрупованні «ЛНР» заявляють, що минулої доби українські військові обстріляли їхні позиції 11 разів, зокрема, чотири рази біля села Калинове.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів.

Крім того, українські військові і проросійські бойовики звинувачують одне одного у використанні забороненого Мінськими угодами озброєння.