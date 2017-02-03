США розмістили есмінець біля берегів Ємену

Двоє чиновників США заявляють про розміщення американськими Військо-морськими силами есмінця біля узбережжя Ємену для захисту кораблів від бойовиків підтримуваного Іраном шиїтського угруповання «Хуті».

Чиновники, які спілкувалися на умовах анонімності, повідомили 3 лютого, що ескадрений міноносець «Коул» прибув до Баб-ель-Мандебської протоки для патрулювання і ескорту суден.

Цього тижня бойовики угруповання «Хуті» атакували саудівський корабель біля узбережжя Ємену, у результаті чого загинули двоє членів екіпажу.

Бойовики шиїтського угруповання «Хуті» у Ємені воюють проти урядових сил, які підтримує Саудівська Аравія. У результаті цього конфлікту, який розпочався у вересні 2014 році, тут загинули 10 тисяч людей.

Упродовж останнього часу відносини між Іраном, який підтримує бойовиків «Хуті», та США, які є союзником Саудівської Аравії, загострилися через випробування Тегераном балістичних ракет.