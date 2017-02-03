Генсекретар ОБСЄ: використання сили в житлових районах на Донбасі є неприйнятним

Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаннієр заявляє, що невибіркове використання сили в житлових районах на Донбасі є неприйнятним.

Він зазначив, що сторони конфлікту повинні негайно припинити це і повинні забезпечити припинення вогню.

«Цивільні особи, як завжди, несуть на собі всю важкість останнього бою. Крім загиблих і поранених серед цивільних, ще тисячі мирних жителів опинилися в пастці без їжі і опалення. Я закликаю сторони розглянути питання про долю цивільних і пріоритети їхньої безпеки. Сторони конфлікту повинні припинити бойові дії і в повній мірі дотримуватися Мінських угод», – сказав Дзаннієр.

Він беззастережно засуджує насильство на сході України.

«Жодна причина не виправдовує жертви серед мирних жителів. Це має бути зупинено», – наголосив генсекретар ОБСЄ.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів.

Крім того, українські військові і проросійські бойовики звинувачують одне одного у використанні забороненого Мінськими угодами озброєння.

За даними першого заступника начальника об’єднаного оперативного штабу Андрія Цвєткова, на Донеччині у результаті загострення ситуації біля Авдіївки від 29 січня загинули 10 військових, 66 поранені.

Як заявляють сепаратисти з угруповання «ДНР»,внаслідок обстрілів з боку українськихвійськових за тиждень шість мирних жителів загинули, ще 34 отримали поранення, 18 бойовиків загинули і 26 поранені.