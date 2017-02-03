Справа про обвал будівлі на вулиці Хмельницького в Києві: прокуратура підозрює виконроба

Прокуратура Києва повідомила про підозру виконробу, за вказівкою якого здійснювалися будівельні роботи в будівлі на вулиці Богдана Хмельницького в центрі Києва, які призвели до часткового обвалення будівлі та загибелі 2 людей.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, йому підозрюють в «умисному знищенні або пошкодженні об’єктів житлово-комунального господарства, що спричинило загибель людей» та «умисному незаконному знищенні, руйнуванні або пошкодженні об’єктів культурної спадщини».

У відомстві зазначають, що виконроб без проектно-кошторисної та дозвільної документації надавав іншим робітникам «незаконні вказівки виконувати роботи з руйнування та демонтажу міжкімнатних перегородок у будинку, який є об’єктом культурної спадщини».

За даними прокуратури, внаслідок цього стався обвал в будівлі, в результаті чого загинули двоє робітників, які на той момент перебували у приміщенні.

Наразі до Голосіївського районного суду Києва скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, досудове розслідування триває, додають у прокуратурі.

25 лютого минулого року у центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького в одному з будинків обвалилися кілька поверхів, під завалами опинилися будівельники. У ДСНС повідомили, що у відселеній п’ятиповерхівці під час розбирання внутрішньої стіни стався обвал перекриттів з п’ятого по перший поверх.

27 лютого 2016 року Державна служба з питань надзвичайних ситуацій України повідомила про завершення рятувальних робіт на місці обвалу будинку у Києві, під час яких врятували шістьох людей та витягнули з-під завалів тіла 2 загиблих. Аварійно-рятувальні роботи тривали кілька днів.