В Україні набув мораторій на відстріл лосів

В Україні 3 лютого набув мораторій на відстріл лосів.

«Від сьогодні полювання на цих тварин упродовж 25 найближчих років на території України заборонено. Щойно підписав відповідний наказ», – повідомив у п’ятницю ввечері міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

«Якщо відверто, то з мораторієм ми запізнилися на років 20-30. Останні події з кривавого полювання на Чернігівщині, де потерпіло ціле стадо, і загалом збільшення таких повідомлень від громадян – стали крайнім попереджувальним сигналом, що зволікати нікуди. Зараз, за різними підрахунками, популяція лосів в Україні нараховує від 2 до 6 тисяч особин. Тоді як у Білорусі і Польщі близько 30 тисяч. До речі, Польщу теж свого часу спіткала подібна історія з масовим відстрілом цих тварин. З 2001 року там запроваджено мораторій і популяція лося за цей час зросла у кілька разів», – зазначив міністр.

За інформацією Семерака, наказ передбачає встановлення заборони полювати на лося європейського (Alces alces) на всій території України на 25 років, зобов’язує Державну екологічну інспекцію здійснювати державний нагляд (контроль) за дотриманням режиму цієї заборони та передбачає розробку програми відтворення популяції лося європейського.

Лося планували включити до Червоної книги України у 2009 році, проте вид не отримав цього охоронного статусу.